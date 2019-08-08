البحرين تؤكد استعدادها اللعب في البصرة

2019/08/08 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / اعلام اتحاد الكرة اكد رئيس الاتحاد البحريني بكرة القدم، الشيخ علي بن خليفة ال خليفة، استعداد بلده اللعب في العراق، وتحديدا البصرة في تصفيات كاس العالم التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.جاء ذلك في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الاتحاد العراقي للعبة، عبد الخالق مسعود، من نظيره البحريني، اليوم الخميس.مبينا:

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