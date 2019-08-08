القضاء الأعلى: ضبط متهمين اثنين ببغداد والعمارة لقيامهما بجرائم إلكترونية

2019/08/08 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مجلس القضاء الأعلى، عن تصديق اعترافات متهم في بغداد، وإلقاء القبض على آخر بمحافظة العمارة، على خلفية ارتكابهما جرائم الكترونية بحق فتاة وامرأة.

وأوضح المجلس في بيان، ان القوات الأمنية التابعة لمحكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، ألقت القبض على متهم أقدم على ابتزاز فتاة، بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، او دفع مبلغ مالي قدره عشرة ملايين دينار، فيما أعلنت محكمة تحقيق العمارة، في رئاسة محكمة استئناف ميسان، تصديق اعترافات متهم آخر، قام بابتزاز امرأة من خلال تهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو دفعها لمبلغ مالي، مشيرا الى اتخاذ جميع الإجراءات بحق المتهمين، وتصديق اعترافاتهم قضائياً، وفق أحكام المادة أربعمئة وثلاثين، من قانون العقوبات، بغية إحالتهما على المحاكم المختصة.

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