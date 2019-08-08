2019/08/08 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‏زيدان لا يزال يأمل التعاقد مع بول بوغبا

الخميس

08

أب

2019 :

04:36 pm

13

‏زيدان لا يزال يأمل التعاقد مع بول بوغبا ، وينتظر أن يقوم

فلورنتينو بيريز بمحاولة أخيرة لضم الفرنسي

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏زيدان لا يزال يأمل التعاقد مع بول بوغبا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏زيدان لا يزال يأمل التعاقد مع بول بوغبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).