تركيا تشدد: لن نسمح بتأخر اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا

2019/08/08 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبارشددت تركيا، يوم الخميس، على انها لن تسمح بتأخير عملية المنطقة الامنة في سوريا على غرار ما جرى في اتفاق منبج.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن "تركيا لن تسمح بتأخر عملية المنطقة الآمنة التي تسعى مع الولايات المتحدة لإقامتها في سوريا مما يجعلها تلقى نفس مصير اتفاق مدينة منبج".

وكانت خارطة طريق منبج اتفاقا توصل إليه أعضاء حلف شمال الأطلسي العام الماضي وينص على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة بالكامل.

وتصنف أنقرة هذه الوحدات منظمة إرهابية.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة يوم الأربعاء على إقامة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة منطقة آمنة مزمعة في شمال شرق سوريا في خطوة يبدو أنها جاءت للحد من فرصة قيام تركيا بتحرك عسكري وشيك.

وكان قد أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الاربعاء، عن استكمال جميع الخطط حول المنطقة الآمنة بسوريا، فيما اكد ان انقرة لن تسمح بإنشاء حزام إرهابي على حدودها الجنوبية.



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