الحشد يكشف تفاصيل جديدة عن القبض على زعيم مافيا القمار في العراق

2019/08/08 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رهن القيادي في الحشد الشعبي، معين الكاظمي، الخميس (8 آب 2019)، استمرار حملة اغلاق صالات الروليت والقبض على زعامات مافيات القمار والمخدرات بـ "إرادة" ...

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