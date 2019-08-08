2019/08/08 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أهالي الموصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البغدادي يرشح تركمانياً عراقياً خلفاً له لقيادة تنظيم داعش) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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