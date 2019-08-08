نائب: المخدرات والدعارة منتشرة في الفنادق ويجب اقالة رئيس هيئة السياحة

2019/08/08 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف النائب عن تيار الحكمة علي الحميداوي، اليوم الخميس، المؤسسة السياحية في البلاد بالــ "منهارة".

وقال الحميداوي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "حالات مشبوهة كثيرة كالمخدرات والدعارة والاتجار بالبشر تنتشر في الفنادق السياحية الفخمة، النوادي الليلية، والكافيهات غير المرخصة، بالاضافة الى ان اعتقال اكبر زعيم للمافيا في العراق واثني عشر من مساعديه، دليل على تفشي تلك الظاهرة".

وتابع "هيئة السياحة تتحمل الجزء الاكبر لتفشي هذه الظواهر، ونطالب رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيسها واقالته من منصبه، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والمحكمة الادارية العليا، التي ردت الطعن المقدم سابقا ضد الاقالة".

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