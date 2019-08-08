كرة النفط تضم صفقتين للموسم القادم

2019/08/08 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برساعلن نادي النفط الرياضي، اليوم الخميس، عن صفقتين، لتمثيل فريقه الكروي في منافسات الموسم المقبل 2019-2020.

وقال مدير فريق النفط مشتاق كاظم لـ"الغد برس"، ان "الادارة تعاقدت بشكل رسمي مع لاعب المنتخب الاولمبي عبد العباس اياد قادماً من الحدود".واضاف كاظم ان "اللاعب عمار كاظم عاد الى فريق النفط من نادي امانة بغداد".يشار الى ان نادي النفط صادق يوم امس الاربعاء على عقد اللاعب عبد القادر طارق في مقر اتحاد الكرة المركزي.

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