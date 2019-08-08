فنجان غاضب من مفتش مكافحة الإرهاب.. ونصيف تهاجم الأمر الديواني

2019/08/08 | 17:32

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سومر نيوز: بغداد..



اثار الأمر الديواني الجديد لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، جدلاً جديداً بعد تعيين مفتشين ...

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