حمودي يؤكد أهمية إعادة الحياة للمناطق التي استهدفها

2019/08/08 | 17:32

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بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، الخميس، أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ديالى وإعادة...

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