بالوثائق… الكعبي يخاطب الفيفا والاتحاد الاسيوي لرفع الحظر كليا عن ملاعب العراق

2019/08/08 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس خاطب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، داعيا إياه لاصدار قرار برفع الحظر كليا عن العراق والسماح له باحتضان المنتخبات الكروية العربية والعالمية على ارضه وبين جمهوره.

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