مفتشية الداخلية: توقيف متهم انتحل صفة حكومية للاحتيال على المواطنين

2019/08/08 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن إيقاف شخص متلبسا بالاحتيال على المواطنين، عبر أخذ مبالغ مالية منهم، بذريعة تعيينهم على ملاكي وزارة الداخلية، والامن الوطني.

وأوضح المكتب في بيان، ان عملية إلقاء القبض تمت بأمر قضائي، ووفقا لمعلومات من مصادر مفتشية الداخلية الخاصة، أفادت بقيام أشخاص بانتحال صفة موظفين حكوميين، بهدف استغلال المواطنين، والاحتيال عليهم، بداعي التعيين على ملاك وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مقابل المال، مبينا ان فريق العمل المكلف بالتحقيق، تأكد من صحة المعلومات، ونفذ كميناً أسفر عن ضبط المتهم، الذي انتحل صفة موظف في هيئة الحج والعمرة، متلبساً باستلام مبلغ عشرة آلاف دولار من أحد المصادر مقابل تعيينه.

وأضاف البيان، ان الفريق نظم محضر ضبط بالمبلغ، ودون إفادة واعتراف المتهم، الذي اعترف بتورط أربعة اشخاص معه في جرائمه، مشيرا الى توقيف المتهم على ذمة التحقيق، وتواصل التحقيق للكشف عن باقي المتورطين.

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