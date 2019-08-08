2019/08/08 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن مجلس الادعاء العام أرسل قائمة تضم 21 نائبا لرئاسة مجلس النواب متهمين بقضايا جنائية وفساد مالي، فيما بينت أن مجلس النواب سيشرع برفع الحصانة عن أعضاءه المتهمين بداية الفصل التشريعي الثالث.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي ، إن “مجلس الادعاء العام […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية: البرلمان سيرفع الحصانة عن 21 نائبا بفصله التشريعي الثالث المركز الخبري الوطني.

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