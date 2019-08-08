2019/08/08 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i6_TvXk7sXA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة فكر مع ناجي الفتلاوي - الضيف عبد الامير الحمداني وزير الثقافة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة فكر مع ناجي الفتلاوي - الضيف عبد الامير الحمداني وزير الثقافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).