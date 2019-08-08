اختيار عادل الدخيلي محافظاً لذي قار

2019/08/08 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ذي قار … عقدت مجلس ذي قار، اليوم الخميس، جلسة لاختيار محافظاً جديداً للمحافظة بعد إقالة المحافظ السابق يحيى الناصري.وقال مراسل / بدر نيوز/ إنه” تم التصويت لعادل الدخيلي محافظاً لذي قار بعد حصوله على 21 صوتاً” .ورفضت محكمة القضاء الاداري المحافظ السابق يحيى الناصري بعد ان صوت مجلس محافظة ذي […]

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