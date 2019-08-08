انتخاب عادل الدخيلي محافظا لذي قار

2019/08/08 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب مجلس محافظة ذي قار عادل الدخيلي من تيار الحكمة محافظا لذي قار في جلسة طارئة اليوم .وحصل الدخيلي على 21 صوتا من اصل 22 صوتا ./انتهى

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