التخطيط تعلن إضافة 170 مليار دينار لميزانية محافظة بغداد

2019/08/08 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط نوري الدليمي اضافة مبلغ 170 مليار دينار لميزانية محافظة بغداد بهدف تحسين واقع الخدمات ، .وذكر بيان للوزارة ان “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، تراس اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع حكومة بغداد المحلية بحضور محافظ بغداد فلاح الجزائري والنائبين عن محافظة بغداد ليث الدليمي وجاسم البخاتي، والملاك المتقدم في وزارة التخطيط […]

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