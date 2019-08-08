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شاهد بالفيديو.. تسليم رفات اسرى كويتيين في منفذ سفوان الحدودي #المربد


شاهد بالفيديو.. تسليم رفات اسرى كويتيين في منفذ سفوان الحدودي #المربد
2019/08/08 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: BteIu_lru78

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