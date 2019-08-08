بعد اعتقال “حجّي حمزة”.. لجنة نيابية تطالب بإقالة رئيس هيئة السياحة

2019/08/08 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب عن لجنة الثقافة والسياحة والاثار علي الحميداوي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة السياحة واقالته من منصبه لظهور حالات مشبوهة كثيرة كانتشار المخدرات والدعارة والاتجار بالبشر.

وقال المحميداوي، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، إن “المؤسسة السياحية في البلاد انهارت بظهور حالات مشبوهة كثيرة كانتشار المخدرات والدعارة والاتجار بالبشر في الفنادق السياحية الفخمة والنوادي الليلية والكافيهات غير المرخصة”، مبينا أن “اعتقال أكبر زعيم للمافيا في العراق و25 شخصاً من مساعديه ما هو الا دليل تفشي تلك الظاهرة بشكل كبير”.

وتابع، أن “هيئة السياحة تتحمل الجزء الاكبر لتفشي الظواهر غير الاخلاقية التي دخلت على بنية المجتمع العراقي”، معرباً عن اسفه بأن “التصنيفات العالمية قبل عدة عقود كانت تؤكد ان العراق خال من المخدرات بانواعها”.

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