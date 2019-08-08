2019/08/08 | 17:44

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رفع الكتل الكونكريتية عن موقع عسكري شرق بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، رفع الكتل الكونكريتية عن موقع

عسكري شرق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان، إن "الجهد الالي والهندسي في الامانة

وبإشراف مكتب امين بغداد قام برفع الكتل الكونكريتية من محيط مقر

الفوج الثالث اللواء 45 الفرقة 11 قرب فلكة ساحة اكد ضمن منطقة

المعامل".

واضافت انه "بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة لتباشر الملاكات

البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق سنة 2008".

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