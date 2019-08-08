2019/08/08 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني NNC أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية تسجيل زيادة بنسبة 6 في المئة تقريبا في عدد الحجاج هذه السنة.وأكد بيان صدر عن المديرية، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس بلغ مليونا و 849 ألفا و817 حاجا.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تعلن عن تسجيل زيادة بنسبة 6% في عدد الحجاج لهذا العام المركز الخبري الوطني.

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