الكمارك … تحجز اجهزة لطباعة الهويات في مطارالبصرة وتسجل ايراد يومي تجاوز المليار دينار كمرك طريبيل

2019/08/08 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار البصرة الدولي اليوم الخميس ٢٠١٩/٨/٨ اجهزة لطباعة الهويات كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها للبلد عن طريق صالات المسافرين دون استحصال الموافقات الرسمية.واضافت الهيئة ان مركز كمرك طريبيل الحدودي سجل يوم امس الأربعاء ٢٠١٩/٨/٧ ايرادا يوميا فاق المليار دينار .وقالت الهيئة العامة للكمارك انها قامت بأتخاذ الإجراءات القانونية […]

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