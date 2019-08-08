عادل الدخيلي محافظاً لذي قار

2019/08/08 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، على إنتخاب النائب الاول عادل الدخيلي لمنصب المحافظ أصالة، وبواقع 21 صوتاً.

وبحسب مصدر صحفي، قال، إن "21 عضواً في مجلس محافظة ذي قار، صوتوا على انتخاب عادل الدخيلي لمنصب المحافظ، من أصل 22 عضوا حضروا جلسة الانتخاب.انتهى/س

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