بالوثيقة..إعفاء هذه الفئة من دفع الأجور الدراسية

2019/08/08 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن اعفاء المقبولين في الدراسات العليا لدراسة الدكتوراه وبدون كورسات ممن تتجاوز أعمارهم 50 سنة من دفع الأجور الدراسية تكريمآ لهم.

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