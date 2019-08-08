2019/08/08 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت هيئة المنافذ الحدودية / قسم البحث والتحري، اليوم الخميس، إحصائية بينت من خلالها مجمل المخالفات للأشهر من “كانون الثاني لغاية نهاية شهر تموز من عام 2019” وذكرت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “مجمل المخالفات بلغ 1940 ، منها تهريب مخدرات عدد 139 وأوامر القاء القبض على مطلوبين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تعلن احصائية المخالفات من كانون الثاني ولغاية تموز الماضي وكالة خطوة برس.

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