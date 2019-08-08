رسمياً.. نادي الشرطة يعلن ضم اللاعب المحترف بالدوري السويسري شيركو كريم

2019/08/08 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..ناديالشرطةيعلنضماللاعبالمحترفبالدوريالسويسريشيركوكريم

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