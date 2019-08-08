أمانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية عن موقع عسكري شرقي العاصمة

2019/08/08 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، رفع الكتل الكونكريتية عن موقع عسكري شرقي العاصمة بغداد.

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