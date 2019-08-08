اعتقال مطلوب بجرائم القتل العمد شمالي الحلة

2019/08/08 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، إعتقال متهم بجرائم القتل العمد في سيطرة الشهيد سلام شنون في ناحية النيل شمالي المحافظة.

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