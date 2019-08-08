2019/08/08 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC حذرت جمعية صناعة المعادن النادرة في الصين من أن الصراع التجاري مع واشنطن سيضر بالأعمال التجارية والمستهلكين في الولايات المتحدة، مؤكدة استعدادها لاستخدام المعادن النادرة في النزاع.وعقدت الجمعية، التي تضم نحو 300 من عمال المناجم والمصنعين، اجتماعا خاصا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام فقط من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بكين: سنحارب العقوبات الامريكية بسلاح “المعادن الأرضية النادرة” المركز الخبري الوطني.

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