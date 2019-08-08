الطلبة يعسكر في تركيا تحضيراً للموسم المقبل

2019/08/08 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن نادي الطلبة الرياضي، ان “الانيق” سيدخل في معسكر تدريبي بتركيا استعداداً للموسم الجديد.وذكر النادي في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، أن “الهيئة الادارية لنادي الطلبة، اتفقت هذا اليوم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، على اجراء معسكر تدريبي لفريقها الكروي الذي يستعد لخوض مباريات الدوري الكروي القادم”.[…]

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