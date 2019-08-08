بالصورة.. إجازات البورصات العربية في عيد الأضحى

2019/08/08 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل، إجازة في الأسواق العربية؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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