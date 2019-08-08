2019/08/08 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الخميس، عن نقل 251 الف مسافر الى مختلف الوجهات خلال شهر تموز الماضي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تكشف عدد المسافرين خلال تموز الماضي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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