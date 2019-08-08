مجلس البصرة يصوت على قرارات مهمة في جلسته الاستثنائية

2019/08/08 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس محافظة البصرة، اليوم الخميس، جلسة استثنائية، صوت خلالها على ما تبقى من خطتي المشاريع الاستثمارية والتشغيلية.

وقال رئيس لجنة المتابعة في مجلس المحافظة نشأت المنصوري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "خلال جلسة مجلس المحافظة الاستثنائية المرقمة 68 اليوم الخميس تم عقد جلسة استثنائية لمجلس المحافظة لغرض المصادقة على ما تبقى من خطتي المشاريع الاستثمارية والتشغيلية لمحافظة البصرة لسنة 2019".واضاف: "تم خلالها المصادقة على مجموعة من القرارات والتوصيات الخاصة بمشاريع الخطة، حيث تم التصويت على احتياجات مديرية افواج الطوارئ التابعة الى قيادة الشرطة بمبلغ 150 مليون دينار ، وإيصال التيار الكهربائي الى مجمع الجراحة الكويتي في مستشفى البصرة التعليمي، بمبلغ 402 مليون، ودعم كلية الزراعة بمبلغ 702 مليون دينار ، ودعم دائرة خزينة البصرة بـ 20 مليون ، ودعم دائرة العمل والشؤون الاجتماعية بـ 209 مليون ، والمصادقة على شراء "كرين" 6 طن لمديرية الطرق والجسور بمبلغ 252 مليون، وصيانة ملعب نادي الصادق الرياضي بـ200 مليون، ودعم دائرة التسجيل العقاري بـ50 مليون، والتصويت على بعض المشاريع الخاصة بالطائفة المندائية بـ 246 مليون".وتابع: "كما تم المصادقة على دعم مفوضية الانتخابات في المحافظة واحتياجات اللجنة الاولمبية بمبلغ 80 مليون وتجهيز اليات تخصصية الى توزيع كهرباء البصرة بمبلغ مليار و500 مليون دينار والموافقة على تأثيث بناية كلية طب الزهراء بملغ 627 مليون و525 الف وهي كلية حديثة، وتأثيث كليات قضاء القرنة بملبغ 362 مليون وبناء مدرسة في الرميلة الجنوبية بمبلغ 960 مليون مكونة من 12 صفاً".واكمل قائلاً: "تم ايضاً دعم مديرية الموارد المائية في البصرة والتصويت على انشاء مدرسة اخرى بقيمة 525 مليون، وتجهيز محولات قدرة سعة 31 ونصف nv 11 kv عدد 6 بمبلغ 4 مليار و320 مليون وتجهيز قابل واحد 400 ملم بطول 87 كيلو متر بمبلغ 4 مليار و350 مليون، وايضا المصادقة على تعديل مبلغ تنفيذ مجسر الموفقية ليشمل فقرة الاستملاكات المحيطة بمحيط الجسر بمبلغ 39 مليار و900 مليون وتجهيز افواج طوارئ السيطرات بسيارات دفع رباعي عدد 80 نوع سلفادور بمبلغ 4 مليارات و800 مليون والمصادقة على تنفيذ البنى التحتية لمجمع الزهراء السكني التابع لبلدية محافظة البصرة في منطقة الكزيزة بمبلغ مليار و611 مليون وكذلك انشاء محطة تحلية في ام قصر بطاقة 600 متر مكعب بالساعة مبلغ 25 مليار دينار وايصال ماء خام الى اهالي منطقة العذبة والكائن في الدير في قضاء شط العرب بمبلغ 562 مليون وربط مشاريع كرمة 1 و2 ضمن مشروع الهارثة للماء بمبلغ 530 مليون دينار".



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