الاتحاد البحريني يؤكد دعم العراق والترحيب باللعب في أرض الرافدين

2019/08/08 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الاتحاد البحريني لكرة القدم، اليوم الخميس، دعمه للعراق، مرحباً في اللعب على ارض الرافدين.

ونقلت الدائرة الاعلامية للاتحاد العراقي لكرة القدم عن رئيس مجلس ادارة الاتحاد البحريني علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة دعم " الاتحاد البحريني لكرة القدم للاتحاد العراقي لكرة القدم في إطار رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية".وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم "دعم جهود الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عبدالخالق مسعود"، مشيرا إلى "الوقوف بجانب الاتحاد العراقي في إطار رفع الحظر الدولي عن المباريات الرسمية."وقال علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة:"ندعم كافة الجهود والمبادرات لدعم قرار رفع الحظر.



الاتحاد البحريني لكرة القدم يرحب باللعب على الأراضي العراقية، ومشاركة منتخب البحرين الوطني في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينتي كربلاء وأربيل تأكيد على مساندتنا للأشقاء العراقيين، كما نعرب عن ترحيبنا باللعب كذلك أمام المنتخب العراقي الشقيق على أرضه وبين جماهيره في مباراة الإياب بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023".ولفت إلى "الفخر باللعب على الأراضي العراقية"، مشيرا إلى أن "الاتحاد البحريني لكرة القدم يعتز بالتواجد في بطولة غرب آسيا الحالية، وذلك في رسالة أكيدة لدعمنا لكافة جهود الأشقاء في العراق ومساندتهم في حقهم باستضافة المباريات الرسميةوأضاف سعادته:"ما يقدمه الاتحاد العراقي لكرة القدم من خلال استضافته الحالية لبطولة غرب آسيا أعطى رسالة واضحة المعالم بالجاهزية الكاملة لتنظيم مختلف المباريات الدولية بكل كفاءة واقتدار".وأكد بن خليفة تقديم "كافة أشكال المساندة للأشقاء العراقيين في إرادتهم الصلبة لرفع الحظر الدولي عن المباريات الرسمية"، مشيرا إلى أن "العراق خطت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه بما قدمته من خطط تنفيذية متقنة وملاعب مصممة بشكل مميز ووفق مواصفات عالمية ومع تنظيم عال المستوى للمباريات وبدقة كبيرة في النواحي الأمنية واللوجستية".وأوضح أن "إقامة المباريات الرسمية في العراق هو حق أصيل للأشقاء العراقيين، مجددا تقديم كافة الدعم من أجل سريان قرار رفع الحظر وتمكن الاتحاد العراقي من استضافة المباريات الرسمية على أرضه وبين جماهيره".وقال:"سريان قرار رفع الحظر وشموله للمباريات الرسمية سيكون انتصارا للإرادة العراقية التي ثابرت وعملت جاهدة من أجل إعادة العراق لاحتضان مختلف المباريات على أرضه وبين جماهيره".وجدد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم التأكيد على أن "الاتحاد داعم أساسي لقرار رفع الحظر عن الدولي"، مشيرا إلى أن "ما قدمته العراق في بطولة غرب آسيا لم يعط مجالا للشك في القدرات العالية والمميزة التي تتمتع بها لاحتضان المباريات الرسمية عبر الجهود المميزة التي يبذلها الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة عبدالخالق مسعود".وأضاف:"نشكر جهود الاتحاد العراقي في تحقيق استضافة مثالية لبطولة غرب آسيا، ونعلن تأييدنا ودعمنا المطلق لهم في حقهم الأصيل باحتضان المباريات الرسمية، كما نؤكد ترحيبنا باللعب على الأراضي العراقية في مختلف الاستحقاقات".



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