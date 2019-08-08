انتخاب عادل الدخيلي محافظًا لذي قار

2019/08/08 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير في ذي قار، إن "مجلس محافظة ذي قار عرض 39 مرشحا لغرض اختيار أحجهم لمنصب المحافظ".وأضاف مراسلنا أن المجلس انتخب عادل الدخيلي محافظا بعد التصويت له بـ 21 صوتاً".

انتهى.ص.هـ.ح.

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