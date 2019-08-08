2019/08/08 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية العام الجاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاتح يلديز: زيارة أردوغان المرتقبة للعراق ستمثل مرحلة مهمة في العلاقات بين البلدين) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاتح يلديز: زيارة أردوغان المرتقبة للعراق ستمثل مرحلة مهمة في العلاقات بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).