الكشف عن حقيقة نية عبد المهدي إقالة مدير مكتبه.. هذا ما يتعلق بشموله بالعقوبات الأميركية!

2019/08/08 | 18:01

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بغداد اليوم - بغداد

كشف المجلس الاعلى الاسلامي في العراق، اليوم الخميس، حقيقة نية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إ...





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