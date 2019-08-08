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جمهورية العراق — الكردية


جمهورية العراق — الكردية
2019/08/08 | 18:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب / د.

علي السعدي…

بعد أيام من سقوط نظام صدام، وعند دخوله الى بغداد بعد سنوات من الغياب عنها ، عبّرأحد قادة الأكراد...

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