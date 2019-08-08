القانونية النيابية: البرلمان سيرفع الحصانة عن 21 نائبا بفصله التشريعي الثالث

2019/08/08 | 18:04

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بغداد:سومر نيوز

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن مجلس الادعاء العام أرسل قائمة تضم 21 نائبا لرئاسة مجلس النوا...

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