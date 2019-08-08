صحة كربلاء تطلق حملة توعوية للابتعاد عن الألعاب النارية

2019/08/08 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كربلاء تطلق حملة توعوية للابتعاد عن الألعاب الناريةأطلقت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، حملة توعوية لإنقاذ الأطفال من مخاطر استعمال الألعاب النارية والأسلحة البلاستيكية الحاوية على الصجم والمُفرقعات خلال عيد الاضحى المبارك.

وقال مسؤول اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح صحفي، إن "الحملة تحث على الابتعاد عن الألعاب النارية والأسلحة التي تحتوي على أشعة ليزرية لتأثيرها على العين، فضلا عن تأثيراتها في تكريس ثقافة العنف وما تسببه من أضرار في بناء شخصيتهم".

وأضاف، انه "وفقاً لإحصائية أعدتها وزارة الصحة والبيئة، فإن السنوات السابقة شهدت ارتفاع نسب الإصابة جراء استخدام الأسلحة البلاستيكية، حيث وصلت في أحد الأعياد إلى حالة".

وطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة والأجهزة الرقابية، بـضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي من شأنها أن تحد من انتشار هذه الألعاب الخطرة وتداولها في الأسواق المحلية.



انتهى/ ف

أطلقت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، حملة توعوية لإنقاذ الأطفال من مخاطر استعمال الألعاب النارية والأسلحة البلاستيكية الحاوية على الصجم والمُفرقعات خلال عيد الاضحى المبارك.

وقال مسؤول اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح صحفي، إن "الحملة تحث على الابتعاد عن الألعاب النارية والأسلحة التي تحتوي على أشعة ليزرية لتأثيرها على العين، فضلا عن تأثيراتها في تكريس ثقافة العنف وما تسببه من أضرار في بناء شخصيتهم".

وأضاف، انه "وفقاً لإحصائية أعدتها وزارة الصحة والبيئة، فإن السنوات السابقة شهدت ارتفاع نسب الإصابة جراء استخدام الأسلحة البلاستيكية، حيث وصلت في أحد الأعياد إلى حالة".

وطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة والأجهزة الرقابية، بـضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي من شأنها أن تحد من انتشار هذه الألعاب الخطرة وتداولها في الأسواق المحلية.



انتهى/ ف

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