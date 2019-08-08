2019/08/08 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC ينطلق قطار المشاعر المقدسة ابتداءً من يوم التروية الثامن من ذي الحجة وحتى نهاية أيام التشريق لينقل أكثر من مليوني حاج.ويقع القطار في الجزء الجنوبي من منطقة المشاعر المقدسة ويبلغ طول الخط نحو 20 كلم بمسارين مرتفعين عن الأرض.ولفت مدير التشغيل والصيانة في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطار المشاعر ينطلق غداً لنقل أكثر من مليوني حاج المركز الخبري الوطني.

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