الادلة الجنائية تحذر من رسائل العيد الوهمية

2019/08/08 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حذرت شعبة الجرائم الالكترونية في مديريى الادلة الجنائية، اليوم الخميس، من روابط رسائل العيد الوهمية.وقال الشعبة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “شعبة الجرائم الإلكترونية في مديرية تحقيق الادلة الجنائية تحذر مواطنينا الكرام من روابط (رسائل العيد الوهمية )والتي سيبدأ الترويج لها خلال الأيام المقبلة، والتي قد تكون

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