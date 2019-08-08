2019/08/08 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، بأمر قضائي شخصاً متلبساً بانتحال صفة موظف في هيئة الحج والعمرة للنصب والاحتيال على المواطنين بداعي التعيين على ملاكي وزارة الداخلية والأمن الوطني مقابل 10 آلاف دولار للشخص.وذكر بيان للمفتشية، تلقته “خطوة برس” أن “العملية تمت وفق معلومات من مصادر مفتشية الداخلية الخاصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية توقف محتالاً على المواطنين بداعي التعيين على ملاكي الداخلية والأمن الوطني وكالة خطوة برس.

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