2019/08/08 | 18:15

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الداخلية: توقيف محتال بداعي التعيين على ملاكي الوزارة والأمن الوطني

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ايقاف شخصاً

متلبساً بانتحال صفة موظف في هيأة الحج والعمرة للنصب والاحتيال على

المواطنين بداعي التعيين على ملاكي وزارة الداخلية والأمن الوطني

مقابل 10 آلاف دولار للشخص.وذكر المكتب في بيان ان "العملية تمت وفق معلومات من مصادر مفتشية

الداخلية الخاصة والتي أفادت بقيام أشخاص بانتحال صفة موظفين حكوميين

لاستغلال المواطنين بالنصب والاحتيال عليهم بداعي التعيين على ملاك

وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مقابل المال، الأمر الذي دعا

المفتش العام جمال الأسدي الى تكليف قسم التحقيقات التابع لمديرية

القانونية والتحقيقات في مفتشية الداخلية الى التحري عن المعلومات

واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بصددها".واضاف، انه "تأكد لفريق العمل الذي شكله قسم التحقيقات صحة المعلومات

واستحصل أمراً قضائياً بالقبض والتحري، نفذ على أساسه كميناً أسفر عن

ضبط المتهم متلبساً باستلام 10 آلاف دولار من أحد المصادر مقابل

تعيينه".وبينت، ان"الفريق نظم محضر ضبط بالمبلغ الذي تم تصويره سابقاً لدى

قاضي التحقيق المختص، ودون افادة واعتراف المتهم، الذي اعترف على

أربعة أشخاص متورطين معه في جرائمه وتم عرض القضية أمام أنظار قاضي

تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق المادة 456

من ق ع ع، ولا زالت التحقيقات مستمرة في القضية لكشف المتورطين معه

بغية تقديمهم للعدالة".

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