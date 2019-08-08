اختيار عادل الدخيلي محافظا لذي قار

2019/08/08 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة ذي قار في العراق، اليوم الثلاثاء، على انتخاب عادل الدخيلي لمنصب المحافظ أصالة بواقع 21 صوتا....

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