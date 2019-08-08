بالصور .. أول مرة وبأيادي عراقية خالصة.. إزاحة الستار عن الشباك الجديد لمرقد القاسم “ع”

2019/08/08 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ كربلاء… أعلنت العتبة العباسية، الخميس، إنهاء العمل على أول شباك ينجز بأيادي عراقية فقط، مشيرة الى أن الشباك سيكون لضريح مرقد القاسم “عليه السلام” بمواصفات ونقوش إسلامية.وقال مدير المصنع ناظم الغرابي لـ/ المعلومة/، إن “مصنع السقاء لعمل شبابيك الاضرحة في العتبة العباسية أنجز شباك ضريح مرقد القاسم عليه السلام بعد عمل قارب العامين”، […]

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