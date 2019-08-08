2019/08/08 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي لواء ٣٠، سعد القدو، الخميس، أن محاولات اجتماعات فنادق أربيل ضد الحشد الشعبي باءت بالفشل.وقال القدو في تصريح صحفي إن “من يتحدث ضد انجازات الحشد الشعبي في فنادق أربيل لا يروق له الإنجازات التي حققها الحشد في نينوى”، مشيرا أن “هذه المحاولات تقف خلفها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القدو :صوت سكان سهل نينوى كان مدوياً بوجه الاصوات “النشاز” المركز الخبري الوطني.

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