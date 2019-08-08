النائب الزهيري يهنئ مفتش عام وزارة الدفاع الجديد لتسنمه المنصب

2019/08/08 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … تقدم عضو مجلس النواب عن كتلة بدر النيابية حسين جاسم الزهيري، اليوم الخميس ، بالتهنئة لمفتش عام وزارة الدفاع الجديد زياد خليفة التميمي بمناسبة تسنمه منصبه الجديد.الزهيري في بيان لمكتبه الاعلامي ، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، اشاد خلال التهنئة “بالوطنية العالية التي تمتع بها زياد التميمي […]

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