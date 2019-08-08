تدمير مواقع ارتكاز “داعش” بقصف جوي غربي الانبار  

2019/08/08 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الخميس، بأن طيران الجيش دمر مواقع ارتكاز لخلايا عصابات داعش الاجرامية غربي الانبار.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “طيران الجيش استهدف مواقع ارتكاز لخلايا داعش الإرهابي في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، وانباء عن مقتل عدد من الارهابيين”.وأضاف، أن “المواقع المستهدفة يصعب الوصول إليها برا […]

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