2019/08/08 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن القبض على متهم بجرائم القتل العمد شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “مفارز سيطرة الشهيد سلام شنون ( النيل ) شمالي مدينة الحلة، تمكنت من اعتقال متهم بجرائم القتل العمد مطلوب وفق المادة ( 406 ق ع )

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بجرائم القتل العمد شمالي بابل وكالة خطوة برس.

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